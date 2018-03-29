2018-03-29T15:13:37+03:00
Москва

Торговый центр на востоке Москвы закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

Деятельность ТЦ "Маркет Град" приостановил Измайловский районный суд по итогам проверки
Екатерина БОЛГОВА
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Торговый центр на востоке Москвы приостановил работу из-за нарушений пожбезопасностиТорговый центр на востоке Москвы приостановил работу из-за нарушений пожбезопасностиФото: Константин МОГИЛИН
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Работу торгового центра "Маркет Град" на Щелковском шоссе на востоке Москвы остановили из-за нарушений пожарной безопасности. Как сообщил представитель столичного главка МЧС РФ, такое решение принял Измайловский районный суд по итогам проверки.

Напомним, ранее МЧС России начало проверки торгово-развлекательных центров в России для избежания повторения трагедии в Кемерове. По данным ведомства, мероприятия продлятся до 16 апреля.

"В результате внеплановой проверки ООО "Торговый центр "Маркет Град", проведенной в феврале 2018 года Государственным пожарным надзором, документы по невыполнению ранее выданного предписания по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности были направлены в Измайловский районный суд, в результате чего решением суда деятельность ООО "Торговый центр "Маркет Град" была приостановлена", — сообщил представитель МЧС, передает РИА Новости.

Напомним, крупный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В Кузбассе объявлен трехдневный траур, 28 марта стал днем траура в России.

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