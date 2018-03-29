2018-03-29T15:17:52+03:00
В мире

Захарова: Борис Джонсон, расскажите, что делали британские функционеры на олимпиаде у Гитлера?

МИД РФ нашёл список английских лордов-чиновников, прибывших на Игры-1936 в Третьем Рейхе
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Борис Джонсон.Борис Джонсон.Фото: REUTERS
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На еженедельном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала ответ главе Форин-офиса Борису Джонсону, который ранее сравнил ЧМ по футболу в России с нацистской Олимпиадой в Берлине и призвал бойкотировать наш мундиаль.

— Хотели бы напомнить Борису Джонсону об уровне официальной представленности Германии на Олимпиаде в Берлине-1936, — рассказала Захарова. — Нам удалось найти историческую брошюру, выпущенную в Германии, под названием «Почётные гости XI Олимпийских игр».

Это лорд Портал Лаверстон, председатель Национального Олимпийского комитета; сэр Уильям Джонс, англичанин-генсек Международной федерации баскетбола, и другие высокопоставленные спортивные функционеры и представители британской элиты, многие из которых были членами Палаты Лордов.

Это означает, что указанные лица активно общались с гитлеровскими властями. В отличие от дипломатов (вынужденных работать с Третьим рейхом в силу служебных обязательств), они прибыли в Берлин по собственному желанию. Хотя на тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.

Борис Джонсон, расскажите своей стране, что эти британские офицеры и лорды делали на нацистской Олимпиаде! — призвала дипломат.

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