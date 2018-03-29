Захарова: Борис Джонсон, расскажите, что делали британские функционеры на олимпиаде у Гитлера?

СЕГОДНЯ 15:17 2018-03-29T15:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На еженедельном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала ответ главе Форин-офиса Борису Джонсону, который ранее сравнил ЧМ по футболу в России с нацистской Олимпиадой в Берлине и призвал бойкотировать наш мундиаль.

— Хотели бы напомнить Борису Джонсону об уровне официальной представленности Германии на Олимпиаде в Берлине-1936, — рассказала Захарова. — Нам удалось найти историческую брошюру, выпущенную в Германии, под названием «Почётные гости XI Олимпийских игр».

Это лорд Портал Лаверстон, председатель Национального Олимпийского комитета; сэр Уильям Джонс, англичанин-генсек Международной федерации баскетбола, и другие высокопоставленные спортивные функционеры и представители британской элиты, многие из которых были членами Палаты Лордов.

Это означает, что указанные лица активно общались с гитлеровскими властями. В отличие от дипломатов (вынужденных работать с Третьим рейхом в силу служебных обязательств), они прибыли в Берлин по собственному желанию. Хотя на тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.

Борис Джонсон, расскажите своей стране, что эти британские офицеры и лорды делали на нацистской Олимпиаде! — призвала дипломат.