Песков: подготовка визита президента Франции продолжается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона продолжается. Поездка была запланирована на май 2018 года.
"Можно сказать, что продолжается подготовка к визиту господина Макрона, который запланирован на май", - сказал Песков журналистам в четверг, 29 марта.
Он отметил, что Париж «демонстрировал достаточно конструктивную позицию» по этому вопросу.
«Не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных, между странами, тем не менее французское руководство не уходит от диалога и наоборот - настроено на то, чтобы решать проблемы путем диалога», - сообщил представитель Кремля, добавив, что такая позиция полностью совпадает с подходами президента России Владимира Путина.
Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российский визит Макрона по-прежнему стоит в графике главы государства.