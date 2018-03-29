Песков: подготовка визита президента Франции продолжается

СЕГОДНЯ 15:24 2018-03-29T15:24:58+03:00

Визит Эмманюэля Макрона в Россию запланирован на май 2018 года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона продолжается. Поездка была запланирована на май 2018 года.

"Можно сказать, что продолжается подготовка к визиту господина Макрона, который запланирован на май", - сказал Песков журналистам в четверг, 29 марта.

Он отметил, что Париж «демонстрировал достаточно конструктивную позицию» по этому вопросу.

«Не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных, между странами, тем не менее французское руководство не уходит от диалога и наоборот - настроено на то, чтобы решать проблемы путем диалога», - сообщил представитель Кремля, добавив, что такая позиция полностью совпадает с подходами президента России Владимира Путина.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российский визит Макрона по-прежнему стоит в графике главы государства.