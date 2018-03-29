Украина отказалась выдавать пранкера, дезинформирующего о числе жертв в Кемерове
Украинские власти отказались выдавать России пранкера Никиту Кувикову, более известного как Евгений Вольнов, который распространял ложные данные о числе погибших в страшной пожаре в Кемерове. Такое заявление сделала официальный представитель Службы безопасности незалежной Елена Гитлянская.
"Украина своих граждан не выдает", - сказала спикер.
Она подчеркнула, что данная ситуация является частью обычной практики и даже Конституция государства включает в себя право на отказ от выдачи своих граждан, передает издание "Обозреватель".
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в день пожара в ТЦ в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, украинский пранкер названивал в различные экстренные службы и больницы, дезинформируя сотрудников о количестве жертв. Вольнов уверял, что официальные данные не отражают весь масштаб трагедии.
Слухи быстро распространились и многие жители города в них поверили и даже вышли на митинг, требуя открыть правду, однако позже признали, что власти не врут.
В среду, 28 марта, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Евгения Вольнова по признакам преступления, предусмотренного статьей "Возбуждение ненависти или вражды" и объявило его в международный розыск.
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