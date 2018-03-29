В Сербии задержан мужчина, грозившийся взорвать гранату у здания парламента

СЕГОДНЯ 15:43 2018-03-29T15:43:30+03:00

Осмотр показал, что неизвестный не был вооружен

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Здание сербского парламента было экстренно эвакуировано в связи с угрозой неизвестного мужчины взорвать гранату.

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, у входа в Народную Скупщину. Территория вокруг здания парламента была оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной переговоры, в ходе которых убедили того сдаться.

Осмотр показал, что у злоумышленника не было гранаты, лишь муляж пистолета, передает агентство TANJUG со ссылкой на госсекретаря МВД Сербии Биляну Попович.

Между тем, информации о мотивах мужчины пока не поступало.

Напомним, что 23 марта вооруженный 26-летний уроженец Марокко Редуан Лакдим захватил заложников в одном из супермаркетов во французской провинции Аквитания. В результате инцидента погибли три человек, еще пятеро получили ранения.

Перед тем, как захватить заложников, злоумышленник также угнал автомобиль и несколько раз выстрелил в пробегающих мимо сотрудников полиции, передает сайт kp.ru.