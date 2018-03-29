Словения отзывает своего посла в России для консультаций

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-29T15:55:37+03:00

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Посол Словении в России вернется в Любляну для консультаций в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщил глава правительства Миро Церар.

«В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала своего посла в России для консультаций в Любляну», — написал премьер-министр в микроблоге Twitter.

Аналогичное решение приняли 28 марта в Люксембурге, Португалия, Болгария и Мальта. Решения приняты в знак солидарности с Великобританией, которая выслала из страны 23 российских дипломатов. Москва ответила Лондону тем же и готовит контрмеры по отношению к другим странам, выславших или собирающихся выслать диппредставителей России. Об этом говорили глава МИД РФ Сергей Лавров и представитель министерства Мария Захарова.

Самую жесткую меру приняли США. В Штатах решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть 30 марта генконсульство в Сиэтле. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заблокировал предложение выслать из Брюсселя российских дипломатов, аккредитованных при Евросоюзе. Ранее о таких намерениях заявили 16 стран ЕС, передает сайт kp.ru.