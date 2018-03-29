2018-03-29T15:59:15+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Образцы ДНК жертв пожара в Кемерово доставлены в Москву на экспертизу

Данная процедура позволит опознать погибших в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Страшный пожар унес жизни 64 человекСтрашный пожар унес жизни 64 человекФото: Кирилл ЧАЩИН
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Образцы ДНК жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" были доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы, которая оказалась необходима для опознания ряда погибших. Такое заявление сделали в пресс-службе Минздрава России.

"Было принято решение о том, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Образцы ДНК погибших уже доставлены в Москву", — сказали в пресс-службе.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина сообщал о том, что всего около 37 тел погибших в пожаре нуждаются в проведении генетической экспертизы. Все процедуры могут занять около двух недель.

Напомним, что жертвами пожара, который вспыхнул в ТЦ в Кемерово 25 марта. стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Также известно о 79 пострадавших.

По данным ТАСС, состояние всех граждан, получивших травмы в результате кемеровской трагедии, к настоящему моменту улучшилось. Так, двое детей уже переведены из реанимации в стационары.

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