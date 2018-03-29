Эксперт прокомментировал заявление Хантсмана о возможном аресте российских активов в США

СЕГОДНЯ 16:12 2018-03-29T16:12:20+03:00

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Россия и США не являются ни партнерами, ни заклятыми врагами, а стратегия Штатов — сохранять хорошую мину при плохой игре. Так прокомментировал военный эксперт и политолог Сергей Судаков заявление американского посла в России Джона Хантсмана о возможном аресте российских активов в США.

«Сейчас стратегия США — сохранять хорошую мину при плохой игре. Мы давно перестали быть партнерами с США, перестали быть даже заклятыми друзьями», — считает Судаков.

Политолог отмечает противоречивость в политике США. На словах Трамп говорит о важности сотрудничества с Россией, стремлении к нормализации отношений между странами. На деле же Вашингтон принимает решение закрыть генконсульство России в Сиэтле и выслать 60 российских дипломатов: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

«То же самое говорит Хантсман: “Мы будем делать все для того, чтобы отрубить вам руку, но будем надеяться, что у вас останется еще одна, и мы сможем ее пожать“», — замечает Судаков в разговоре с RT.

Напомним, ранее сайт kp.ru передавал, что Хантсман допустил возможность ареста российских активов в США, в том числе и дипсобственности.