2018-03-29T16:38:25+03:00
Политика

В МИД РФ рассказали о планах США по усилению военного присутствия в Сирии

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москву тревожат такие намерения Вашингтона
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена планами США усилить военное присутствие в Сирии.

"В частности, в произвольно установленную американцами зону вокруг населенного пункта Эт-Танф на юго-востоке страны прибывает тяжелая техника", — сказала Захарова на брифинге.

В окрестностях Эт-Танф находится одна из американских военных баз в Сирии, где ведется подготовка и оснащение представителей вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с военной базой США Эт-Танф, которая была незаконно развернута в апреле прошлого года под предлогом антитеррористической борьбы.

В ноябре 2017 года руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что Вашингтон, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в Эт-Танфе, изолировал свыше 50 тысяч человек, которым нужна гуманитарная помощь.

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