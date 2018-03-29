Правительству предложили снять решетки с окон на первых этажах школ

СЕГОДНЯ 16:38 2018-03-29T16:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Госдумы предложили правительству ввести запрет на установку несъемных решеток на окнах первых этажей помещений, в которых занимаются дети. Речь идет о школах, детских домах, училищах, интернатах и других учебно-воспитательных учреждениях.

«Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений», - говорится в направленном в кабмин документе.

Идею преподнесли депутаты из «Справедливой России» Ольга Епифанова и Сергей Миронов. Несъемные решетки помешают эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, поясняют депутаты. В Госдуме отмечают, что запрет на решетки в школах был установлен еще в 1989 году, но это правило не соблюдается, пишет ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что СКР нашел трех из 67 объявленных пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».