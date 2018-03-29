Прекращено действие соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружения
С 28 марта утратило силу соглашение России и Украины о взаимных поставках вооружения, подписанное в Киеве 8 февраля 1995 года. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.
«28 марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года», - говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра иностранных дел незалежной по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия и Украина должны подписать новый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с учетом существующих реалий. При этом Зеркаль отметила, что отношения необходимо строить на иных основаниях, чем в 90-е годы.
Подписавшая Договор о дружбе страна гарантирует гражданам второго подписанта те же права и свободы, что и собственному населению.