2018-03-29T16:59:50+03:00
В мире

Прекращено действие соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружения

Ранее Украина призвала Россию подписать Договор о дружбе
Алексей КАРЕЛИН
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Украина предлагает России подписать Договор о дружбе и в то же время называет РФ "агрессором"Украина предлагает России подписать Договор о дружбе и в то же время называет РФ "агрессором"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 28 марта утратило силу соглашение России и Украины о взаимных поставках вооружения, подписанное в Киеве 8 февраля 1995 года. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.

«28 марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел незалежной по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия и Украина должны подписать новый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с учетом существующих реалий. При этом Зеркаль отметила, что отношения необходимо строить на иных основаниях, чем в 90-е годы.

Подписавшая Договор о дружбе страна гарантирует гражданам второго подписанта те же права и свободы, что и собственному населению.

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