2018-03-29T17:17:20+03:00
Умные вещи

Сбой Telegram из-за электропитания не повторится: Дуров нашел решение

Основатель мессенджера заявил, что нашел способ предотвратить очередной сбой Telegram из-за проблемы с электричеством
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: личная страница в соцсети Павла ДуроваФото: личная страница в соцсети Павла Дурова
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что сбой из-за проблем с энергопитанием не повторится. Для этого компания модернизирует оборудование и установит прямую связь с обслуживающим техперсоналом.

«Чтобы убедиться, что такие сбои больше не повторятся, мы установили прямую связь в режиме реального времени между нашими инженерами и электриками центров обработки данных и, что более важно, начали модернизировать наше оборудование, связанное с электропитанием», - написал Дуров.

Напомним, после 11 утра 29 марта у пользователей Telegram начались проблемы с подключением, перепиской и входом в аккаунт. Оказалось, серверы компании были обесточены около трех часов. Как пишет Дуров, возникли проблемы с плановым обслуживанием энергопоставщика. Массовый сбой не затронул пользователей в Америке и Восточной Азии.

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