2018-03-29T17:22:26+03:00
Экономика

Росздравнадзор рассказал о снижении цен на жизненно важные лекарства

Остальные препараты подорожали почти на 10%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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За 2017 год лекарства в России подорожали на 10%За 2017 год лекарства в России подорожали на 10%Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизились на 1,8% за 2017 год. Об этом сообщили в Росздравнадзор. При этом в ведомстве добавили, что на остальные лекарства цены поднялись в среднем на 9,3%.

Согласно отчету ведомства, цены на лекарственные средства двигались разнонаправленно. При этом подорожание оказалось гораздо более заметным, чем удешевление, пишет сайт «Утро.ру».

При этом в Росздравнадзор добавили, что ситуация с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами остается стабильной.

«Доля лекарств на отсроченном обеспечении остается на уровне прошлого года и составляет 0,01%», - говорится в отчете ведомства.

Отметим, что власти стараются повысить доступность лекарственных средств путем введения всевозможных норм и правил для розничных торговцев медикаментами, однако далеко не все инициативы в конечном счете вступают в силу.

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