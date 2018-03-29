Росздравнадзор рассказал о снижении цен на жизненно важные лекарства
Цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизились на 1,8% за 2017 год. Об этом сообщили в Росздравнадзор. При этом в ведомстве добавили, что на остальные лекарства цены поднялись в среднем на 9,3%.
Согласно отчету ведомства, цены на лекарственные средства двигались разнонаправленно. При этом подорожание оказалось гораздо более заметным, чем удешевление, пишет сайт «Утро.ру».
При этом в Росздравнадзор добавили, что ситуация с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами остается стабильной.
«Доля лекарств на отсроченном обеспечении остается на уровне прошлого года и составляет 0,01%», - говорится в отчете ведомства.
Отметим, что власти стараются повысить доступность лекарственных средств путем введения всевозможных норм и правил для розничных торговцев медикаментами, однако далеко не все инициативы в конечном счете вступают в силу.