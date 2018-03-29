Суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

СЕГОДНЯ 17:42 2018-03-29T17:51:06+03:00

Обвиняемым в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина дали по два года колонии общего режима. ФОТО: Константин Добрынин/Facebook

Троих фигурантов этого дела приговорили к двум годам колонии общего режима

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Обвиняемых в поджогах машин у офиса Константина Добрынина - адвоката режиссёра Алексея Учителя — приговорили к двум годам колонии общего режима. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы в четверг, 29 марта.

«Признать виновными и назначить наказание Калинину, Баянову и Манталуце по 2 года колонии общего режима. Зачесть срок содержания под стражей с 20 сентября 2017 года», — огласил приговор судья, передает ТАСС.

Напомним, уголовное дело по факту поджога двух автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя, было возбуждено в сентябре прошлого года. Фигурантами дела стали три человека, которые входят в организацию «Христианское государство — Святая Русь», требовавшей от кинотеатров отказаться от проката фильма Учителя «Матильда».

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск Добрынина на 1,2 млн рублей.