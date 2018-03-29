2018-03-29T17:51:06+03:00
Общество

Суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Троих фигурантов этого дела приговорили к двум годам колонии общего режима
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обвиняемым в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина дали по два года колонии общего режима. ФОТО: Константин Добрынин/FacebookОбвиняемым в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина дали по два года колонии общего режима. ФОТО: Константин Добрынин/Facebook
Изменить размер текста:

Обвиняемых в поджогах машин у офиса Константина Добрынина - адвоката режиссёра Алексея Учителя — приговорили к двум годам колонии общего режима. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы в четверг, 29 марта.

«Признать виновными и назначить наказание Калинину, Баянову и Манталуце по 2 года колонии общего режима. Зачесть срок содержания под стражей с 20 сентября 2017 года», — огласил приговор судья, передает ТАСС.

Напомним, уголовное дело по факту поджога двух автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя, было возбуждено в сентябре прошлого года. Фигурантами дела стали три человека, которые входят в организацию «Христианское государство — Святая Русь», требовавшей от кинотеатров отказаться от проката фильма Учителя «Матильда».

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск Добрынина на 1,2 млн рублей.

Еще больше материалов по теме: «Фильм Алексея Учителя "Матильда"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России потребление сладкого достигло рекордных цифр
«А вы роман до конца прочитали?»: Захарова ответила Джонсону, сравнившему Россию с Раскольниковым
Facebook запретит рекламщикам сбор пользовательских данных
В 45 моделях смартфонов найдены встроенные при производстве вирусы
Росздравнадзор рассказал о снижении цен на жизненно важные лекарства
Захарова: Москва требует от Киева освободить экипаж судна «Норд»
Сбой Telegram из-за электропитания не повторится: Дуров нашел решение
Мария Захарова: Ответ на высылку наших дипломатов будет «сюрпризом»
Прекращено действие соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружения
Правительству предложили снять решетки с окон на первых этажах школ
В МИД РФ рассказали о планах США по усилению военного присутствия в Сирии
США отказались выдавать визы российским борцам
Эксперт прокомментировал заявление Хантсмана о возможном аресте российских активов в США
Образцы ДНК жертв пожара в Кемерово доставлены в Москву на экспертизу
Словения отзывает своего посла в России для консультаций