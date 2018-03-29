Facebook запретит рекламщикам сбор пользовательских данных

СЕГОДНЯ 18:08 2018-03-29T18:08:47+03:00

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Компания Facebook решила запретить партнерам собирать данные пользователей соцсети для настройки рекламы. Из соцсети исчезнет таргетинговая реклама, которая настраивалась с помощью информационных брокеров. Мера связана с недавним скандалом: данные около 50 млн пользователей Facebook оказались в распоряжении политических консультантов Cambridge Analytica.

«Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем «партнерские категории». Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook», - говорится в сообщении компании.

Напомним, против Facebook подан иск, связанный с утечкой персональных данных. Их якобы собрала британская Cambridge Analytica, чтобы определить политические предпочтения пользователей. После обнародования информации об утечке акции Facebook упали на 7%.

В лондонском офисе Cambridge Analytica полиция провела обыск. Компанию заподозрили во вмешательстве в президентские выборы в США. Представитель Cambridge Analytica заверил, что в кампании Трампа они не участвовали.

12 апреля основатель Facebook Марк Цукерберг даст показания по делу об использовании Cambridge Analytica пользовательских данных, передает kp.ru.