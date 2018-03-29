2018-03-29T18:20:12+03:00
Политика

«А вы роман до конца прочитали?»: Захарова ответила Джонсону, сравнившему Россию с Раскольниковым

Официальный представитель МИД РФ посоветовала британскому министру повнимательнее читать Достоевского
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, сравнившему действия России с героем романа "Преступление и наказание"Федора Достоевского.

"Борис, скажите, а вы роман до конца прочитали или так на начале и остановились? Раз уж вы решили вспомнить творчество Федора Достоевского, то обратимся к образу и мыслям следователя из романа Порфирия Петровича, который весьма придирчиво вел расследование об убийстве процентщицы и ее сестры", - сказала Захарова.

Она призвала британского министра повнимательнее читать Достоевского и процитировала отрывок из романа о том, что "из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составятся доказательства".

По словам дипломата, Лондон, пренебрегая всеми нормами международного права, весьма поспешно обвинил России по делу Скрипаля "вообще без какого-либо следствия и улик".

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