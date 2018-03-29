Эксперты прокомментировали планы Лондона запретить продавать российские облигации

СЕГОДНЯ 18:35 2018-03-29T18:35:13+03:00

По мнению специалистов, такие меры будут неприятными, но не смертельными

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На фондовой бирже Лондона могут запретить продавать российские долговые ценные бумаги — евробонды. С таким предложением выступил глава комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат. По его словам, Россия берет займы на рынках капитала Евросоюза и США, а затем поддерживает банки и энергетические компании, несмотря на западные санкции. По данным СМИ, премьер-министр Тереза Мэй готова рассмотреть эту инициативу.

Такая мера будет неприятна для инвесторов, которые уже купили эти бумаги, заявил замминистра финансов Алексей Моисее. При этом 49% последних выпущенных российских евробондов принадлежат британским инвесторам.

«Для нас запрет будет, скорее, неудобством, но не катастрофой. Лондонскую площадку можно заменить любой другой. Может она будет чуть менее удобной, чуть менее привычной», - рассказал «Комсомольской правде» главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Он отметил, что для запрета законно выпущенных ценных бумаг нужно найти веские причины, что будет довольно сложно сделать.

«Кроме того, фондовые рынки и финансовые площадки напрямую никаким властям не подчиняются. Они устроены по принципу акционерных обществ, которые преследуют свои коммерческие интересы», - добавил эксперт.