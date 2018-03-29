Юлия Скрипаль идет на поправку после отравления

СЕГОДНЯ 18:35 2018-03-29T18:38:07+03:00

С начала марта Великобритания так и не предоставила властям РФ никаких материалов по делу об отравлении россиянки. Фото: REUTERS

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В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали о самочувствии отравленных Юлии и Сергея Скрипалей. По их словам, есть прогресс.

- Мы рады сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо отреагировала на лечение, но по-прежнему продолжает получать клиническую помощь 24 часа в сутки, - говорится в официальном сообщении. - Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии. Учитывая нашу обязанность соблюдать конфиденциальность, дальнейших обновлений не будет.

По словам директора районной больницы Солсбери доктора Кристины Бланшард, Скрипалям была оказана помощь на высшем уровне.

- Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за предоставление таких высококачественных услуг этим пациентам в течение последних нескольких недель. Я очень горжусь нашим персоналом и всеми теми, кто их поддерживает.

Напомним, что 4 марта Юлия Скрипаль и ее отец Сергей были найдены в бессознательном состоянии около ТЦ в городе Солсбери. Позже британские власти заявили, что их отравили неким неизвестным веществом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в России по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по стать "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".