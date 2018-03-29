2018-03-29T19:33:15+03:00
Политика

"Президент Путинов" станет героем японских комиксов

Его сделали мастером восточных единоборств
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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В очередном томе комикса Путин будет одним из главных действующих лицВ очередном томе комикса Путин будет одним из главных действующих лиц
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«Президент России Путинов» - мастер восточных единоборств с отлично проработанным рельефом обнаженной мускулатуры станет новым персонажем японских комиксом манга Colosseum.

Даже странно, что президента России японцы добрались только к шестому тому. На плакате-анонсе "президент Путинов" сидит на троне с изображением двуглавого орла рядом с бурым медведем. В очередном томе комикса он будет одним из главных действующих лиц, сражающимся голыми руками и всегда побеждающим.

Среди персонажей Colosseum уже было немало героев "русского происхождения" - от "старца Распутина" до "генерала Поклонской".

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