2018-03-29T18:49:22+03:00
Общество

ФСБ обязала предоставлять коды к расшифровке сообщений в сети в 10-дневный срок

Приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников
Екатерина БОЛГОВА
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ФСБ уточнила требования по передаче ключей от электронных сообщенийФСБ уточнила требования по передаче ключей от электронных сообщенийФото: REUTERS
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) обязала распространителей информации в интернете предоставлять коды для расшифровки сообщений в десятидневный срок. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит поправки в порядок представления организаторами распространения информации в сети в ФСБ ключей для декодирования электронных сообщений.

Так, один из пунктов был дополнен положением о том, что коды для расшифровки должны быть предоставлены "в возможно короткий срок, но не позднее 10 дней со дня получения запроса".

Обязанность организаторов мессенджеров представлять по запросу в подразделение ФСБ ключи для декодирования сообщений была включена в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в июле 2016 года.

Кроме того, подразделение ФСБ, запрашивающее данные у мессенджеров, поменяло название - вместо информационно-аналитического управления Научно-технической службы таким подразделением стал Центр оперативно-технических мероприятий.

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