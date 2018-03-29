ФСБ обязала предоставлять коды к расшифровке сообщений в сети в 10-дневный срок

СЕГОДНЯ 18:49 2018-03-29T18:49:22+03:00

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) обязала распространителей информации в интернете предоставлять коды для расшифровки сообщений в десятидневный срок. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит поправки в порядок представления организаторами распространения информации в сети в ФСБ ключей для декодирования электронных сообщений.

Так, один из пунктов был дополнен положением о том, что коды для расшифровки должны быть предоставлены "в возможно короткий срок, но не позднее 10 дней со дня получения запроса".

Обязанность организаторов мессенджеров представлять по запросу в подразделение ФСБ ключи для декодирования сообщений была включена в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в июле 2016 года.

Кроме того, подразделение ФСБ, запрашивающее данные у мессенджеров, поменяло название - вместо информационно-аналитического управления Научно-технической службы таким подразделением стал Центр оперативно-технических мероприятий.