2018-03-29T18:54:51+03:00
В мире

Япония изменит правила выдачи виз россиянам

Турфирмы страны перестанут выступать гарантами
Алексей КАРЕЛИН
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D 2017 году в Японию посетило 77 тысяч российских туристов.D 2017 году в Японию посетило 77 тысяч российских туристов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии оставят в силе только одну схему получения виз российскими туристами - «поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта». Японские турфирмы выступать гарантами перестанут. Таким образом в Японии намерены упростить визовый режим. Об этом сообщает консульство Японии в Хабаровске.

С начала 2018 года в Японии ввели схему «без наличия гаранта», однако продолжала действовать и старая схема, что вызывало путаницу в административных процедурах, поясняют в консульстве. О новом порядке выдачи виз уже проинформированы российские туроператоры.

Старая схема через японского гаранта затягивала процесс получения визы и обходилась туристу дороже. Как только появилась альтернатива, большинство россиян ею воспользовались, поэтому отказ от прежней системы не должен составить проблем.

По данным туристического портала «Турдом», в 2017 году в Японию посетило 77 тысяч российских туристов, что на 40% показателя 2016 года.

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