2018-03-29T19:08:10+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Штаб ликвидации ЧС назвал место начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»‍

По данным специалистов, возгорание началось в батутной комнате торгового центра
Екатерина БОЛГОВА
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На месте пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в КемеровеНа месте пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в КемеровеФото: REUTERS
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Представитель оперативного штаба ликвидации ЧС сообщил, что эксперты установили место начала пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

"В батутной комнате находилось две "ванны" с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене", — сказал он.

По словам представителя штаба, в настоящее время основными являются две версии причины происшествия: привнесение огня и короткое замыкание электропроводки.

"Мы без экспертизы однозначно назвать точную причину не можем", — добавил собеседник, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее инструктор детской зоны в торговом центре Сергей Сочинский заявил, что пожар начался в батутной яме.

По данным МЧС РФ, администрация и охрана ТРЦ отсутствовали на месте случившегося в момент прибытия пожарной службы, "хотя представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где".

В результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них более 40 детей. В рамках расследования уголовного дела арестованы пять человек.

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