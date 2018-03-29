Штаб ликвидации ЧС назвал место начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Представитель оперативного штаба ликвидации ЧС сообщил, что эксперты установили место начала пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
"В батутной комнате находилось две "ванны" с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене", — сказал он.
По словам представителя штаба, в настоящее время основными являются две версии причины происшествия: привнесение огня и короткое замыкание электропроводки.
"Мы без экспертизы однозначно назвать точную причину не можем", — добавил собеседник, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее инструктор детской зоны в торговом центре Сергей Сочинский заявил, что пожар начался в батутной яме.
По данным МЧС РФ, администрация и охрана ТРЦ отсутствовали на месте случившегося в момент прибытия пожарной службы, "хотя представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где".
В результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них более 40 детей. В рамках расследования уголовного дела арестованы пять человек.
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