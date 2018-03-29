В московском ТЦ «Мега Белая дача» закрыли три кинозала

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-29T19:31:54+03:00

Во время проверок обнаружились проблемы с сигнализацией

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В четверг, 29 марта, закрыли три кинозала из двенадцати в московском торговом центре "Мега Белая Дача". Как сообщили в пресс-службе компании IKEA Centres Russia, во время проверок обнаружились проблемы с сигнализацией.

«В трех залах при активации пожарной сигнализации не выключился кинопроектор, то есть зрители в зале слышали бы два звуковых сообщения параллельно», — говорится в сообщении компании.

В результате закрытия кинозалов за 15 минут до начала был отменен премьерный сеанс нового фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". Посетителям, купившим билеты на отмененные сеансы, вернут деньги.

После устранения проблем кинозалы "Меги" возобновят свою работу, передает РИА Новости.

Проверки в торгово-развлекательных центрах по всей России проводятся после крупного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человека, более 40 из которых — дети.