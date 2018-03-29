2018-03-29T19:57:32+03:00
Политика

Песков: предложение Австрии о посредничестве между РФ и Западом может быть востребовано

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль ранее заявила о готовности Вены стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между РФ и Британией
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Австрии о посредничестве между Россией и Западом может быть востребовано.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль выразила готовность Вены выступить посредником в урегулировании напряженности между Россией и Великобританией.

"В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом деле", — сказал Песков журналистам.

Говоря о том, планируются ли в связи с заявлением Австрии какие-то контакты с руководством этой страны, Песков напомнил, что контакты с Веной на высшем уровне были совсем недавно, а также назвал их "достаточно эффективными, очень конструктивными и прагматичными".

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства объявили о высылке около 100 российских дипломатов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Президент Путинов" станет героем японских комиксов
В московском ТЦ «Мега Белая дача» закрыли три кинозала
Поклонская уверена, что осужденные активисты «Христианского государства» не имеют отношения к православию
Штаб ликвидации ЧС назвал место начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»‍
Япония изменит правила выдачи виз россиянам
ФСБ обязала предоставлять коды к расшифровке сообщений в сети в 10-дневный срок
Юлия Скрипаль идет на поправку после отравления
Эксперты прокомментировали планы Лондона запретить продавать российские облигации
В России потребление сладкого достигло рекордных цифр
«А вы роман до конца прочитали?»: Захарова ответила Джонсону, сравнившему Россию с Раскольниковым
Facebook запретит рекламщикам сбор пользовательских данных
Суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя
В 45 моделях смартфонов найдены встроенные при производстве вирусы
Росздравнадзор рассказал о снижении цен на жизненно важные лекарства
Захарова: Москва требует от Киева освободить экипаж судна «Норд»
Сбой Telegram из-за электропитания не повторится: Дуров нашел решение
Мария Захарова: Ответ на высылку наших дипломатов будет «сюрпризом»
Прекращено действие соглашения России и Украины о взаимных поставках вооружения
Правительству предложили снять решетки с окон на первых этажах школ
В МИД РФ рассказали о планах США по усилению военного присутствия в Сирии
США отказались выдавать визы российским борцам
Эксперт прокомментировал заявление Хантсмана о возможном аресте российских активов в США
Образцы ДНК жертв пожара в Кемерово доставлены в Москву на экспертизу
Словения отзывает своего посла в России для консультаций