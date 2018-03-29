Песков: предложение Австрии о посредничестве между РФ и Западом может быть востребовано

СЕГОДНЯ 19:57 2018-03-29T19:57:32+03:00

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль ранее заявила о готовности Вены стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между РФ и Британией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Австрии о посредничестве между Россией и Западом может быть востребовано.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль выразила готовность Вены выступить посредником в урегулировании напряженности между Россией и Великобританией.

"В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом деле", — сказал Песков журналистам.

Говоря о том, планируются ли в связи с заявлением Австрии какие-то контакты с руководством этой страны, Песков напомнил, что контакты с Веной на высшем уровне были совсем недавно, а также назвал их "достаточно эффективными, очень конструктивными и прагматичными".

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства объявили о высылке около 100 российских дипломатов.