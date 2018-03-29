СМИ: Саркози снова предстанет перед судом по другому делу о коррупции

СЕГОДНЯ 20:32 2018-03-29T20:32:23+03:00

Ранее Апелляционный суд Парижа отменил результаты расследования, по которому экс-президент Франции был одним из фигурантов расследования

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Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по другому делу о коррупции.

Как сообщает газета Monde, речь идет о давнем скандале, когда Саркози обвиняли в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях, а также сокрытии нарушения профессиональной тайны.

"Судебные следователи 29 марта подписали документ о направлении экс-главы государства (Николя Саркози) в исправительный суд Парижа. Вероятно, что он подаст апелляцию на это решение, но существует большая вероятность, что скоро он предстанет перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьери Эрцогом и бывшим судьей Жильбером Азибером", — пишут СМИ.

Ранее следователи полагали, что Саркози во время избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить сведения, относящиеся к профессиональной тайне. Позже Апелляционный суд Парижа отменил результаты этого расследования.