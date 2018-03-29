Апелляционный суд Киева оставил Савченко под арестом
Народный депутат Украины Надежда Савченко остается под арестом - Апелляционный суд Киева не стал удовлетворять жалобу ее адвокатов на принятое ранее решение Шевченковского райсуда.
Кроме того, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержания депутата 22 марта, передает "Интерфакс".
Напомним, на прошлой неделе Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Ее задержали прямо в здании парламента и отправили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Савченко обвиняют в подготовке госпереворота и теракта, создании террористической группы, незаконном обращении с оружием и других преступлениях.
23 марта Шевченковский районный суд украинской столицы избрал Савченко меру пресечения в виде ареста до 20 мая 2018 года.