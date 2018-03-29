Апелляционный суд Киева оставил Савченко под арестом

СЕГОДНЯ 20:40 2018-03-29T20:40:45+03:00

Ранее Верховная рада поддержала представления генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата

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Народный депутат Украины Надежда Савченко остается под арестом - Апелляционный суд Киева не стал удовлетворять жалобу ее адвокатов на принятое ранее решение Шевченковского райсуда.

Кроме того, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержания депутата 22 марта, передает "Интерфакс".

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Ее задержали прямо в здании парламента и отправили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Савченко обвиняют в подготовке госпереворота и теракта, создании террористической группы, незаконном обращении с оружием и других преступлениях.

23 марта Шевченковский районный суд украинской столицы избрал Савченко меру пресечения в виде ареста до 20 мая 2018 года.