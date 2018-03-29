"Нафтогаз" уже в апреле может начать взыскание долга с "Газпрома"

СЕГОДНЯ 20:58 2018-03-29T20:58:01+03:00

"Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По словам коммерческого директора украинской компании, в Киеве надеются договориться о добровольной выплате долга по решению Стокгольмского арбитража

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Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в апреле может начаться процесс взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Может (процесс) начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их ("Газпром")… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке", — заявил Витренко в эфире украинского "24 канала".

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов. В российской компании отметили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, что будет обжаловано, а также контракты будут расторгнуты через суд.

В начале марта "Газпром" направил украинской компании официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. А также "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом".