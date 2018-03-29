В американской администрации назвали высылаемых российских дипломатов «шпионами»

СЕГОДНЯ 21:18 2018-03-29T21:18:10+03:00

Ранее США заявили о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле

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Высокопоставленный американский чиновник заявил, что в администрации США считают "шпионами" высылаемых российских дипломатов.

"Все они несли угрозу безопасности США. Наша прямая обязанность — защищать нашу безопасность. Мы имеем на это право", — сказал представитель администрации США.

Напомним, после того, как 16 стран Евросоюза и другие государства заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, администрация президента США Дональда Трампа заявила о высылке сразу 60 российских специалистов. Отмечалось, что будут выдворены 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.

По словам чиновника США, 48 дипломатов были объявлены персонами нон-грата, а ООН приняла решение самостоятельно.

"ООН — это отдельный институт с отдельными процедурами. В ООН мы поделились необходимой информацией, и это привело к высылке этих 12-ти из ООН", — сказал он, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках ответных мер Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.