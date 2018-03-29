2018-03-29T21:34:05+03:00
Экономика

ФАС не видит признаков дефицита на российском рынке бензина

По словам главы службы Игоря Артемьева, в случае необоснованного завышения цен на топливо компании могут быть оштрафованы
Екатерина БОЛГОВА
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В ФАС видят причин для резкого роста цен на бензинВ ФАС видят причин для резкого роста цен на бензинФото: Мария ЛЕНЦ
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не находит признаков дефицита бензина на российском рынке. По словам главы службы Игоря Артемьева, в случае необоснованного завышения цен на топливо компании могут быть оштрафованы.

"У нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита... почему должна цена плыть? Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех", - сказал Артемьев.

Он отметил, что нормативы продажи нефтепродуктов на бирже достаточны. Однако, как подчеркнул Артемьев, каждый год примерно в одно время появляются сообщения о скором подорожании топлива.

"10% (продажи на бирже) достаточно, нужно следить за выполнением норматива. И еще нужно следить за тем, чтобы компании поддерживали тот резерв постоянного хранения, который они обязаны поддерживать, тогда все нормально", - добавил глава ФАС, передает ТАСС.

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