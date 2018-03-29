2018-03-29T21:43:13+03:00
Звезды

Картину Ван Гога выставили на аукцион впервые за 20 лет

Работу "Женщины в дюнах за починкой сетей" предварительно оценили в 5 млн евро
Екатерина БОЛГОВА
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Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" (1882)Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" (1882)Фото: REUTERS
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На торги в Париже впервые за 20 лет выставили картину Винсента Ван Гога, ею стала работа "Женщины в дюнах за починкой сетей" (1882). По данным французского аукционного дома Artcurial, предварительная оценка полотна составляет 5 млн евро.

Как пишет газета The Guardian, картина принадлежала европейскому коллекционер, последние несколько лет она находилась в Музее Ван Гога в столице Нидерландов.

Отмечается, что уже два десятка лет работа Ван Гога не выставлялись на аукционах, однако спрос на них очень высок. Поэтому эксперты не берутся предсказать итоговую стоимость картины на торгах.

"На рынке появляется все меньше и меньше картин Ван Гога", - заявил представитель Artcurial Бруно Юбер.

"Женщины в дюнах за починкой сетей" была написана, когда мастер совершенствовался у себя на родине в Схевенингене.

"Картина относится к важному периоду в развитии творчества Винсента Ван Гога. Он только начал свою карьеру. Но именно в этот период он открыл для себя весь потенциал живописи", - добавил Юбер.

Торги на аукционе запланированы на 4 июня. Также там будут представлены произведения французского художника Поля Гогена.

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