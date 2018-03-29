2018-03-29T21:53:10+03:00
Политика

Шойгу: в ближайшее время начнем возвращать беженцев в Восточную Гуту

По словам российского министра обороны, регион будет восстанавливаться
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба МинобороныМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Минобороны
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время в Восточную Гуту начнут возвращаться беженцы.

"Надеемся, что в ближайшие дни, скорее всего это начнется в воскресенье, может быть в понедельник, мы начнем возвращать людей в свои дома в Восточной Гуте, там начнется уже нормальная жизнь по восстановлению всего того, что необходимо восстановить", - сказал Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Российский министр отметил, что у жителей прекратятся страдания, продолжающиеся в течение почти семи лет.

"Вы знаете о том, что у нас идет большая работа по снятию очагов напряжения в разных местах Сирии, основным из них сегодня является Восточная Гута. Оттуда выведены уже более 130 тысяч беженцев, более 11 тысяч вооруженных боевиков", - добавил Шойгу.

По словам главы Минобороны, российские военнослужащие обеспечивают беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и медицинской помощью, передает ТАСС.

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