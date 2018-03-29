2018-03-29T22:09:05+03:00
Политика

Российские военные успешно запустили ракету со спутником с космодрома Плесецк

Руководил пуском командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко
Екатерина БОЛГОВА
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С космодрома Плесецк ракету со спутником в интересах МинобороныС космодрома Плесецк ракету со спутником в интересах МинобороныФото: REUTERS
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В четверг, 29 марта, российские военнослужащие успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1В» с космическим аппаратом. Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В 20:38 с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что руководил пуском командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко, передает РИА Новости.

Ранее глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что на космодроме Плесецк готовится испытание новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат», о которой 1 марта рассказывал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

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