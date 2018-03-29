Володин: распространение фейков в РФ может быть технологией по реализации цветных революций

СЕГОДНЯ 22:21 2018-03-29T22:21:29+03:00

По словам спикера Госдумы, граждан нужно ограждать от недостоверной информации, но при этом не нарушать их права

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распространение недостоверных новостей может быть технологией зарубежных стран реализовать цветные революции в России.

"Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что граждан необходимо защищать от фейковых сведений, но при этом не нарушать их основные права, в числе которых - доступ к информации.

Так, глава нижней палаты парламента напомнил о распространяемых в соцсетях фейках о числе пострадавших при пожаре в Кемерове, которые позже не получили подтверждения. "Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа", - добавил Володин, передает ТАСС.

Напомним, после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в интернете стали появляться сообщения о том, что власти якобы занижают официальные сведения о числе жертв. Позже ответственность за распространение фейков взял на себя украинский пранкер Евгений Вольнов.