2018-03-29T22:34:38+03:00
Политика

Лавров: Москва предложила провести внеочередную сессию ОЗХО из-за «дела Скрипаля»

По словам главы МИД РФ, это делается для того, чтобы установить истину
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила провести 4 апреля внеочередную сессию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «дела Скрипаля».

«Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде», — сказал Лавров на пресс-конференции в четверг, 29 марта.

Он отметил, что обвинения Великобритании в адрес России в причастности к «делу Скрипаля» являются голословными.

Напомним, ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что исследование отравляющего вещества по так называемому «делу Скрипаля» займет 2–3 недели.

Ранее Великобритания выдворила из страны 23 российских дипломата, в ответ РФ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства.

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