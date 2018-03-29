Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения

29 Март 23:11 2018-03-29T23:11:46+03:00

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Со 2 апреля Россельхознадзор со 2 апреля вводит временные ограничения на ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения. Такие меры вызваны масштабным распространением коричнево-мраморного клопа.

"Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что решение приняли для недопущения распространения клопа на российской территории и сохранения экспортного потенциала. С 24 по 25 марта был проведен мониторинг для выявления в Абхазии коричнево-мраморного клопа, карантинного в странах-участницах Евразийского экономического союза. В результате выяснилось, что в Абхазии сложилась критическая фитосанитарная обстановка.

В 2017 году коричнево-мраморный клоп уничтожил в Абахазии половину урожая цитрусовых.