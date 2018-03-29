Посольство РФ: сроки оказания консульских услуг на Украине могут вырасти

29 Март 23:27 2018-03-29T23:27:18+03:00

Посольство России заявило, что сроки оказания консульских услуг на Украине могут увеличиться Фото: REUTERS

Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией

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В посольстве России на Украине заявили, что в связи с высылкой российских дипломатов с Украины могут вырасти сроки оказания консульских услуг.

«Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идёт об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг», — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Напомним, 26 марта Украина присоединилась к 16 странам Евросоюза, США, Австралией и Канаде, которые решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Киев заявил о высылке 13 сотрудников российского представительства. А США решили выслать 48 сотрудников дипломатического ведомства и 12 работников представительства ООН, а также закрыть генконсульство в Сиэтле.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об ответных мерах России, которые заключаются в высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.