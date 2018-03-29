2018-03-29T23:38:00+03:00
Москва

Москвичей предупредили о похолодании в ночь на пятницу

В столичной мэрии призвали автомобилистов и пешеходов быть осторожными
Екатерина БОЛГОВА
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Москвичей предупредили о похолодании в ночь на 30 мартаМосквичей предупредили о похолодании в ночь на 30 мартаФото: Олег УКЛАДОВ
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Москвичей предупредили о похолодании в ночь на пятницу, 30 марта. Как сообщается на сайте столичной мэрии, ожидается до девяти градусов мороза.

«В ближайшие часы температура воздуха в Москве опустится до ноля. А в ночь с четверга на пятницу похолодает до –7...–9 градусов», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, в ведомстве призвали автомобилистов и пешеходов быть осторожными. Дело в том, что в Москве ожидается гололедица. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам также стоит проявлять осторожность и надевать нескользящую обувь.

Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал, что на этой неделе ожидается небольшая оттепель, после которой температура опустится ниже нуля. Первый весенний дождь, по прогнозам синоптиков, возможен 1 апреля.

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