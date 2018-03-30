2018-03-30T01:09:57+03:00
Политика

Американские дипломаты покинут Россию до 5 апреля 2018 года

МИД рассказал о принятых зеркальных мерах в отношении США
Юлия ДИВЕЕВА
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Генконсульство США в Санкт-ПетербургеГенконсульство США в Санкт-ПетербургеФото: REUTERS
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Шестидесяти американским дипломатам надлежит покинуть территорию России до 5 апреля 2018 года. Об этом послу США в Москве Джону Хантсману сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что меры в ответ на действия Запада «будут зеркальными, но не только». Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, говорится на сайте МИД .

Генконсульство США в Санкт-Петербурге, которое будет закрыто, американцам необходимо освободить до 31 марта.

Кроме того, послу была передана нота протеста в связи с «возмутительными и необоснованными» действиями США по российским дипломатам и генконсульству РФ. Ведомство обвинило Вашингтон в намерении захватить помещения, находящиеся в дипломатической собственности РФ, а также напомнило о захвате в 2016-2017 годах пяти других объектов российской государственной собственности в США.

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