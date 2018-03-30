Минфин: запрет на продажу евробондов РФ отразится на иностранных инвесторах

СЕГОДНЯ 02:44 2018-03-30T02:44:43+03:00

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В случае введения запрета на продажу российских долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона, пострадавшей стороной окажутся не только российские, но и иностранные инвесторы. Такое мнение высказал замминистра финансов Алексей Моисеев

«Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», - отметил он в кулуарах Всероссийской банковской конференции, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, председатель комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат предложил запретить ведущим клиринговых компаниям Европы, таким как Euroclear and Clearstream, работать с российскими облигациями. Это сделает бонды РФ практически нереализуемыми на вторичном рынке и станет препятсвием для их приобретения большинством европейских и американских инвесторов.

Идея понравилась главе МИД Великобритании Борису Джонсону, и он донес ее до премьер-министра королевства Терезы Мэй.