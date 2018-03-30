2018-03-30T03:14:10+03:00
Политика

Госдеп: Заявления на визы США от российских борцов еще обрабатываются

Кубок мира стартует американским городе Айова-Сити уже 5 апреля
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент США заверил, что заявки российских спортсменов на въезд в США обрабатываютсяГосдепартамент США заверил, что заявки российских спортсменов на въезд в США обрабатываютсяФото: REUTERS
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Документы членов сборной России по вольной борьбе на получение американских виз все еще обрабатываются. Об этом сообщили в Госдепартаменте США

Российские атлеты должны были принимать участие в Кубке мира, который пройдет в городе Айова-Сити с пятого по девятое апреля.

«Насколько я понимаю, их документы по-прежнему обрабатываются», - цитирует ТАСС слова высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Отметим, что заместитель главы дипмиссии США в РФ Энтони Годфри выступил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" и пояснил, что посольство США в Москве не выдало визы российским борцам из-за большой очереди на собеседование с американским консулом. Гость отметил, что у америкаских дипломатов ограничены возможности после сокращения числа сотрудников на 60% в прошлом году по требованию МИД РФ.

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