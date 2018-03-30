2018-03-30T04:12:39+03:00
Политика

Очередные испытания баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно

Пуск был осуществлен на космодроме «Плесецк»
Юлия ДИВЕЕВА
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МБР «Сармат» . Фото: скриншот видеоМБР «Сармат» . Фото: скриншот видео
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Об очередных успешных испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат» сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что пуск на космодроме «Плесецк» подтвердил характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР», - пишет газета «Красная звезда».

Напомним, сайт kp.ru 12 марта сообщал, что Министерство обороны России планирует начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», на смену которым придут МБР «Сармат». Новые снаряды отличаются тем, что их можно оснащать гиперзвуковыми блоками, «которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем».

РС-28 «Сармат» - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

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