При выходе из Восточной Гуты задержали 36 террористов с поясами смертников

СЕГОДНЯ 04:37 2018-03-30T04:37:22+03:00

Всего провинцию покинули более 136 тысяч человек

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В гуманитарных коридорах из Восточной Гуты военнослужащие сирийской армии задержали и обезвредили 36 террористов, на которых были надеты пояса смертников. Боевики намеревались устроить взрывы в толпе мирных граждан, чтобы подозрения пали на Дамаск.

Среди арестованных смертников - шесть женщин. Четыре из них надели «пояса шахидов» на себя, а две несли бомбы в сумках под вещами, передает агентство SANA.

Также сообщается, что отряды армии Сирии зобеспечили выход из Восточной Гуты в пригороде Дамаска более чем 136 тысячам беженцев. И гуманитарные коридоры продолжают пропускать мирных граждан и боевиков с семьями. Только за минувшую неделю имим воспользовались 41 360 человек, сообщает газета "Красная звезда".

Как сообщал в среду сайт kp.ru, за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19 тысяч 622 боевика и членов их семей. У боевиков изъяли 23 пояса смертника и почти 300 гранат.