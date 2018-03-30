2018-03-30T05:36:02+03:00
Политика

Симоньян уверена, что прекращение трансляции RT в США стало возможным из-за статуса иноагента

Главный редактор телеканала обвинила Вашингтон о лжи
Юлия ДИВЕЕВА
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Телеканал RT лишен возможности вести телетрансляцию в Вашингтоне. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАССТелеканал RT лишен возможности вести телетрансляцию в Вашингтоне. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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Американские власти убеждали российские СМИ, что статус иноагента никак не повлияет на их работу, а теперь использовали его, чтобы прекратить вещание RT. Такое заявление сделала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Она сообщила, что Компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала RT из сети вещания.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — цитирует слова Симоньян сайт телеканала.

Ранее сообщалось, что телеканал прекратит вещание в столице США в полночь в воскресение, 1 апреля. Однако он продолжит выходить в эфир на других платформах.

Как писал сайт kp.ru, Министерство юстиции США в сентябре прошлого года предписало зарегистрировать телеканал RT (Russia Today) в качестве иностранного агента. В ноябре Маргарита Симоньян сообщила, что выбирая между регистрацией и уголовным делом, телеканал предпочел зарегистрироваться в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента, как того требовало министерство юстиции страны.

Сразу после этого у журналистов телеканала Russia Today отозвали аккредитацию в конгресс США.

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