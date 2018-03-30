2018-03-30T05:57:28+03:00
Экономика

Telegram привлек $850 млн во втором раунде размещения токенов

В ICO приняли участие 94 инвестора с минимальной суммой $1 млн
Юлия ДИВЕЕВА
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Telegram привлек 850 миллионов долларов в ходе второго раунда ICOTelegram привлек 850 миллионов долларов в ходе второго раунда ICOФото: REUTERS
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Мессенджер Telegram привлек 850 миллионов долларов во втором раунде первичного размещения токенов (ICO). Об этом свидетельствуют данные сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компаниями-организаторами ICO в документах указаны две компании - Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которыми управляют Павел и Николай Дуровы. С начала размещения токенов (14 марта) в ICO приняли участие 94 инвестора. Из документов не ясно, какие именно компании и бизнесмены вложились в мессенджер. Минимальный порог вложений был установлен на уровне миллиона долларов.

Напомним, что в превом раунде, который проходил в феврале, Telegram привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Среди них ладелец Evraz Роман Абрамович, создатель Qiwi Сергей Солонин, основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Всего на данный момент компания собрала 1,7 миллиарда долларов.

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