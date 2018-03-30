Торгпред России оказался в списке выдворяемых из США дипломатов

СЕГОДНЯ 06:14 2018-03-30T06:14:59+03:00

Александр Стадник узнал об этом в Москве, куда прибыл на коллегию Минэкономразвития

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Среди дипломатических работников, подлежащих высылке из США, оказался торговый представитель России Александр Стадник. Эту информацию подтвердил он сам.

Постпред отметил, что узнал о своей высылке, находясь в Москве, куда прибыл несколько дней назад для участия в коллегии Министерства экономического развития, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 марта стало известно, что США приняли решение о высылке 60 наших дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле. По нескольку российских дипломатов решили выслать и ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, Латвия, Литва, Эстония и Украина.

Западные государства заявили, что пошли на такой шаг «в знак солидарности с Лондоном» по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в начале марта был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Великобритания заявила, что Москва имеет отношение к инциденту.