2018-03-30T06:14:59+03:00
Политика

Торгпред России оказался в списке выдворяемых из США дипломатов

Александр Стадник узнал об этом в Москве, куда прибыл на коллегию Минэкономразвития
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Торговый представитель России в США Александр Стадник. Фото: Антон Новодережкин/ТАССТорговый представитель России в США Александр Стадник. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Среди дипломатических работников, подлежащих высылке из США, оказался торговый представитель России Александр Стадник. Эту информацию подтвердил он сам.

Постпред отметил, что узнал о своей высылке, находясь в Москве, куда прибыл несколько дней назад для участия в коллегии Министерства экономического развития, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 марта стало известно, что США приняли решение о высылке 60 наших дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле. По нескольку российских дипломатов решили выслать и ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, Латвия, Литва, Эстония и Украина.

Западные государства заявили, что пошли на такой шаг «в знак солидарности с Лондоном» по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в начале марта был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Великобритания заявила, что Москва имеет отношение к инциденту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Весной 2018 года служить пойдут 128 тысяч призывников
Telegram привлек $850 млн во втором раунде размещения токенов
Симоньян уверена, что прекращение трансляции RT в США стало возможным из-за статуса иноагента
США лишили неприкосновенности резиденцию генконсула РФ в Сиэтле
При выходе из Восточной Гуты задержали 36 террористов с поясами смертников
Очередные испытания баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно
Истребители ПВО РФ шесть раз вылетали на перехват иностранных самолетов
Госдеп: Заявления на визы США от российских борцов еще обрабатываются
Минфин: запрет на продажу евробондов РФ отразится на иностранных инвесторах
В Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие
Источник: Израильские самолеты не проводили разведку над Сирией
Макрон заверил «Сирийские демократические силы» в поддержке Франции
Американские дипломаты покинут Россию до 5 апреля 2018 года
Анжелика Варум не приняла решения по вопросу исполнения песни «Зимняя вишня»
Трамп: США уйдут из Сирии очень скоро
Госдеп: Вашингтон не видит оправдания высылке дипломатов США из России
Москвичей предупредили о похолодании в ночь на пятницу