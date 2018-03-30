2018-03-30T06:42:05+03:00
Политика

Весной 2018 года служить пойдут 128 тысяч призывников

Это на 10 % меньше, чем весной 2017 года
Юлия ДИВЕЕВА
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В российскую армию набирают все меньше солдат срочной службы, а контрактников становится большеВ российскую армию набирают все меньше солдат срочной службы, а контрактников становится большеФото: Олег УКЛАДОВ
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В вооруженные силы России весной 2018 года призовут 128 тысяч новобранцев. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгений Бурдинский.

Он отметил, что весной прошлого года для прохождения срочной военной службы в армию направили на 10% больше новобранцев – 142 тысячи человек, а в осенний призыв 2017 года - 134 тысячи человек

По словам Бурдинского, сокращение числа призывников связано с тем, что в составе Вооруженных сил стало больше служащих по контракту, сообщает газета "Красная звезда".

Как рассказывал в январе сайт kp.ru, в комитете Госдумы по обороне решили усложнить уклонистам жизнь и подготовить законопроект, по которому приходить в военкомат молодых людей заставят и без повестки.

Сейчас повестку должны вручать лично призывнику под расписку. А до тех пор он может не являться на сборы для прохождения службы. Лишение свободы до двух лет грозит уклонисту, только если его поймала полиция.

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