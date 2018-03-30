Трамп пообещал Путину, что США выиграет гонку вооружений у России

СЕГОДНЯ 07:01 2018-03-30T07:09:28+03:00

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США выиграют гонку вооружений, в случае если Россия ее начнет. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся еще 20 марта.

Телеканал NBC News опубликовал подробности диалога глав США и России со ссылкой на два источника в окружении Трампа.

«Если вы хотите начатть гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю», - цитирует сайт телеканала слова главы Белого дома.

При этом издание отмечает, что Трамп сразу добавил, что очень надеется, что заявления Путина о военном превосходстве были всего лишь предвыборной риторикой. После чего глава США похвастался своему коллеге, что только что получил от Конгресса оборонный бюджет в размере 700 миллиардов долларов, «самый большой из когда-либо имевшихся в США».

Последний телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 20 марта. Как сообщал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов позвонил российскому коллеге, чтобы поздравить с переизбранием на пост президента РФ. В Кремле отметили, что стороны высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также «подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».