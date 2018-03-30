Минобороны опубликовало видео испытаний новейшей ракеты "Сармат"

СЕГОДНЯ 07:40 2018-03-30T07:40:28+03:00

Пуск был осуществлен с космодрома "Плесецк" и подтвердил все характеристики комплекса [видео]

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ролик длится меньше полуминуты и демонстрирует успешный запуск аппарата.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что испытания комплекса РС-28 "Сармат" проходили на космодроме "Плесецк". Запуск подтвердил все характеристики ракеты при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета

Испытания ракеты Сармат на космодроме Плесецк .Минобороны показало запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты

Напомним, что это и многие другие новейшие вооружения были представлены президентом РФ Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Ожидается, что именно МБР "Сармат" придет на смену подлежащим утилизации баллистическим ракетам "Воевода". Ведь именно новые снаряды могут быть оснащены гиперзвуковыми блоками, увеличивающими проблему перехвата со стороны противоракетных систем противников.

Главы комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев рассказал, что несколько предсерийных образцов "Сармата" совсем скоро поступят на вооружение российской армии.