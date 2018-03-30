В Госдепе рассказали о последствиях закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 07:42 2018-03-30T07:48:08+03:00

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Генконсульство США в Санкт-Петербурге, которое будет закрыто в ответ на решение Вашингтона по российскму представительству в Сиэтле, занималось в том числе выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними. Это значит, что теперь гражданам России будет труднее получать разрешения на въезд в США. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что когда ведомству приходится закрывать свои объекты и сокращать персонал, остается меньше людей, которые могут отвечать на вопросы обращающихся граждан.

"В любой стране нашим приоритетом должна быть работа с американскими гражданами. Таким образом, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда является нашим приоритетом. Но, конечно, визовые и консульские операции будут затронуты", — цитирует Науэрт РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 марта стало известно, что США приняли решение выдворить из страны 60 наших дипломатов и закрыть российское генконсульства в Сиэтле.

Россия приняла решение выслать в ответ выслать аналогичное число американских дипломатов и закрыть генконсульство в Петербурге, которое сотрудники дипмиссии США должны освободить до 31 марта. Дипломатам предписано покинуть Россию до 5 апреля.