Торгпред РФ в США не удивлен попаданием в список высылаемых дипломатов

СЕГОДНЯ 07:59 2018-03-30T07:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Торговый представитель России Александр Стадник заявил, что не удивлен решением США о его выдворении из страны.

"После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом", — сказал торгпред.

По его словам, такой "провокационный шаг" американской стороны ведет лишь к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами. Однако российские дипломаты, которые остаются на территории Штатов, продолжат свою крайне нелегкую работу по поддержанию необходимых связей в рамках национальных интересов и вопросов международной безопасности, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Стадник узнал об объявлении себя персоной нон-грата, будучи в Москве, куда он прибыл несколько дней назад для участия в коллегии Министерства экономического развития.

Напомним, что США решили выслать из страны еще 60 российских дипломатов. Такие меры принимаются в рамках проявления солидарности с Великобританией.