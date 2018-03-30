2018-03-30T07:59:57+03:00
Политика

Торгпред РФ в США не удивлен попаданием в список высылаемых дипломатов

Александр Стадник назвал такие действия американцев провокационным шагом, но весьма ожидаемым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Торгпред РФ в США Александр Стадник. Фото: Антон Новодережкин/ТАССТоргпред РФ в США Александр Стадник. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Торговый представитель России Александр Стадник заявил, что не удивлен решением США о его выдворении из страны.

"После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом", — сказал торгпред.

По его словам, такой "провокационный шаг" американской стороны ведет лишь к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами. Однако российские дипломаты, которые остаются на территории Штатов, продолжат свою крайне нелегкую работу по поддержанию необходимых связей в рамках национальных интересов и вопросов международной безопасности, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Стадник узнал об объявлении себя персоной нон-грата, будучи в Москве, куда он прибыл несколько дней назад для участия в коллегии Министерства экономического развития.

Напомним, что США решили выслать из страны еще 60 российских дипломатов. Такие меры принимаются в рамках проявления солидарности с Великобританией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китайского насильника и убийцу приговорили к смертной казни
Кудрин прогнозирует повышение пенсионного возраста в России в течение 10-16 лет
В Госдепе рассказали о последствиях закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге
Минобороны опубликовало видео испытаний новейшей ракеты "Сармат"
Погода в Москве на 30 марта 2018 года: ожидается снег с дождем
Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ "Зимняя вишня"
Трамп пообещал Путину, что США выиграет гонку вооружений у России
Весной 2018 года служить пойдут 128 тысяч призывников
Торгпред России оказался в списке выдворяемых из США дипломатов
Telegram привлек $850 млн во втором раунде размещения токенов
Симоньян: Прекращение трансляции RT в США стало возможным из-за статуса иноагента
США лишили неприкосновенности резиденцию генконсула РФ в Сиэтле
При выходе из Восточной Гуты задержали 36 террористов с поясами смертников
Очередные испытания баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно
У границ России за неделю разведку вели 23 иностранных самолета
Госдеп: Заявления на визы США от российских борцов еще обрабатываются
Минфин: запрет на продажу евробондов РФ отразится на иностранных инвесторах
В Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие
Источник: Израильские самолеты не проводили разведку над Сирией
Макрон заверил «Сирийские демократические силы» в поддержке Франции
Американские дипломаты покинут Россию до 5 апреля 2018 года
Анжелика Варум не приняла решения по вопросу исполнения песни «Зимняя вишня»
Трамп: США уйдут из Сирии очень скоро
Госдеп: Вашингтон не видит оправдания высылке дипломатов США из России
Москвичей предупредили о похолодании в ночь на пятницу